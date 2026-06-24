La Rançon des molosses

Darujhistan, la cité aux feux bleus. Le festival de Gedderone bat son plein et les fêtards envahissent les rues. Mais la ville n'est pas aussi joyeuse qu'elle le paraît. Des complots se tissent dans l'ombre, de terribles présages hantent les nuits. La Guilde des assassins a accepté d'éliminer les anciens Brûleurs de Ponts propriétaires de la Taverne de Krul. Grognard s'engage auprès de la Trygalle juste avant que le fils de Pierre Menackis disparaisse. Couteaux s'apprête à retrouver ses vieux amis, mais il n'est plus le jeune Crokus d'autrefois. Loin au sud, une autre menace se dresse : le Dieu Mourant. Il conquiert chaque jour plus d'adeptes grâce à l'ivresse que procure le kelyk, jusque dans les murs de Corail la Noire. Mais Anomander Rake, qui règne sur la ville, a d'autres problèmes à régler. Au sein de Dragnipur, le Chaos pourrait bien engloutir la porte de Kurald Galain... Traduit de l'anglais (Canada) par Nicolas Merrien.