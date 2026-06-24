De la reconnaissance des enfants " bâtards " à l'adoption des orphelins, en passant par la protection des animaux, les nouvelles Les Frères Colombe et Laquelle ? de Georges de Peyrebrune interrogent la bonté de certains êtres d'exception envers les plus vulnérables. Dans Les Frères Colombe, Annibal et Scipion ouvrent successivement leur foyer à une chienne, à une enfant puis à un oiseau. Surnommés Papa Nibal et Maman Pion, ils deviennent des figures attachantes et étonnantes de la parentalité. " Laquelle ? " raconte l'histoire de trois soeurs, Marie, Josée et Lise, dont l'une a été violée. Par sororité, les deux autres renoncent à leur avenir pour élever l'enfant de la " faute " . Mais laquelle est la victime ? Deux pères, trois mères : l'écrivaine déconstruit avec ses récits le modèle traditionnel de la famille au xixe siècle et met en lumière la force des liens de solidarité et de compassion. Edition de Sophie Ménard.