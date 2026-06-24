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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Frères Colombe

Georges de Peyrebrune

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De la reconnaissance des enfants " bâtards " à l'adoption des orphelins, en passant par la protection des animaux, les nouvelles Les Frères Colombe et Laquelle ? de Georges de Peyrebrune interrogent la bonté de certains êtres d'exception envers les plus vulnérables. Dans Les Frères Colombe, Annibal et Scipion ouvrent successivement leur foyer à une chienne, à une enfant puis à un oiseau. Surnommés Papa Nibal et Maman Pion, ils deviennent des figures attachantes et étonnantes de la parentalité. " Laquelle ? " raconte l'histoire de trois soeurs, Marie, Josée et Lise, dont l'une a été violée. Par sororité, les deux autres renoncent à leur avenir pour élever l'enfant de la " faute " . Mais laquelle est la victime ? Deux pères, trois mères : l'écrivaine déconstruit avec ses récits le modèle traditionnel de la famille au xixe siècle et met en lumière la force des liens de solidarité et de compassion. Edition de Sophie Ménard.

Par Georges de Peyrebrune
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Georges de Peyrebrune

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

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Frères Colombe

Georges de Peyrebrune

Paru le 24/06/2026

288 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

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