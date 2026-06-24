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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

La Trilogie Nikopol

Enki Bilal

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Paris, début mars 2023. L'agglomération est divisée entre deux arrondissements inégaux. Le premier, qui forme le centre, abrite la classe dirigeante. Le second, qui ceinture le premier et s'étire à perte de vue, est devenu le carrefour d'aventuriers et d'extraterrestres de tout poil. Un climat de malaise s'amplifie depuis l'apparition d'une pyramide volante. Ses occupants réclament d'astronomiques quantités de carburant à la ville de Paris... Chef-d'oeuvre d'anticipation aux images inoubliables et aux personnages iconiques (Alcide Nikopol et Jill Bioskop, entre autres), La trilogie Nikopol dénonce, non sans humour, l'absurdité des obsessions de pouvoir de l'Homme et des divinités qu'il n'a pu s'empêcher de se fabriquer. Enki Bilal est également auteur de trois films dont Immortel ad vitam, une libre déconstruction du présent ouvrage.

Par Enki Bilal
Chez Casterman

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Auteur

Enki Bilal

Editeur

Casterman

Genre

Science-fiction

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La Trilogie Nikopol

Enki Bilal

Paru le 19/06/2026

192 pages

Casterman

69,00 €

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