Paris, début mars 2023. L'agglomération est divisée entre deux arrondissements inégaux. Le premier, qui forme le centre, abrite la classe dirigeante. Le second, qui ceinture le premier et s'étire à perte de vue, est devenu le carrefour d'aventuriers et d'extraterrestres de tout poil. Un climat de malaise s'amplifie depuis l'apparition d'une pyramide volante. Ses occupants réclament d'astronomiques quantités de carburant à la ville de Paris... Chef-d'oeuvre d'anticipation aux images inoubliables et aux personnages iconiques (Alcide Nikopol et Jill Bioskop, entre autres), La trilogie Nikopol dénonce, non sans humour, l'absurdité des obsessions de pouvoir de l'Homme et des divinités qu'il n'a pu s'empêcher de se fabriquer. Enki Bilal est également auteur de trois films dont Immortel ad vitam, une libre déconstruction du présent ouvrage.