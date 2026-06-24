La psychopathologie de l'autorité interroge la légitimité du pouvoir sur soi et sur autrui, ce qu'est l'autorité au sein d'un groupe, d'une institution, et sa fonction civilisatrice et humanisante. Qu'est-ce que l'autorité, quels sont ses fondements psychologiques, et quels sont ses effets ? Pourquoi la crise de l'autorité actuelle est-elle grave ? Cette 3ème édition actualisée et augmentée nous invite à concevoir l'autorité comme une faculté indispensable d'humanisation face à notre dimension pulsionnelle. Après une réflexion sur les distinctions entre autorité, pouvoir, violence, emprise, harcèlement, et sur la crise politique actuelle, l'auteur propose une analyse de l'autorité dans le développement psychique et éducatif de l'enfant, Elle interroge les nouvelles pathologies d'autorité, les formes actuelles de délinquance, l'obéissance et la désobéissance, la rébellion face au pouvoir. La psychologie du chef et celle du tyran, ainsi que le fonctionnement psychologique des groupes face à l'autorité ou au pouvoir déviant, sont également explorés.