Les Précieuses Ridicules

Gorgibus entend bien marier sa fille Magdelon et sa nièce Cathos. Mais aucun prétendant ne trouve grâce aux yeux de ces deux précieuses, qui rêvent d'aventures galantes et romanesques. La Grange et Du Croisy, leurs soupirants éconduits, décident alors de leur jouer un tour pour leur donner une bonne leçon... . TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Biographie de l'auteur - Contexte culturel et littéraire - Genre de l'oeuvre - Chronologie TOUT POUR APPROFONDIR - Questions sur l'oeuvre - Parcours de lecture - Histoire des arts - Education aux médias et à l'information - Un livre, un film GROUPEMENTS DE TEXTES - Genres et formes de la littérature galante - L'échange des rôles au théâtre CAHIER PHOTOS.