Dépasser le prêt-à-penser des métropoles

Les métropoles sont en première ligne pour questionner les modèles d'urbanisation et répondre de façon ambitieuse aux enjeux de transition, a fortiori avec les crises sanitaire et environnementale. Mises face à leurs responsabilités, comment relèvent-elles de tels défis dans un "régime d'incertitudes" ? Ayant longtemps joué sur le levier de l'attractivité, elles semblent aujourd'hui amorcer un virage. De nouvelles orientations émergent, les contestations citoyennes se multiplient, et des objets inédits apparaissent à l'agenda (alimentation, métabolisme...). En ce sens, ce livre propose d'étudier ces "modes de faire" la ville en transformation. Les cahiers POPSU rassemblent les connaissances produites au fil des travaux de recherche-action menés par la Plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines (POPSU) dans le cadre du programme "Métropoles".