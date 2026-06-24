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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Dépasser le prêt-à-penser des métropoles

Hélène Gangloff, Hélène Moreteau

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Les métropoles sont en première ligne pour questionner les modèles d'urbanisation et répondre de façon ambitieuse aux enjeux de transition, a fortiori avec les crises sanitaire et environnementale. Mises face à leurs responsabilités, comment relèvent-elles de tels défis dans un "régime d'incertitudes" ? Ayant longtemps joué sur le levier de l'attractivité, elles semblent aujourd'hui amorcer un virage. De nouvelles orientations émergent, les contestations citoyennes se multiplient, et des objets inédits apparaissent à l'agenda (alimentation, métabolisme...). En ce sens, ce livre propose d'étudier ces "modes de faire" la ville en transformation. Les cahiers POPSU rassemblent les connaissances produites au fil des travaux de recherche-action menés par la Plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines (POPSU) dans le cadre du programme "Métropoles".

Par Hélène Gangloff, Hélène Moreteau
Chez Flammarion

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Auteur

Hélène Gangloff, Hélène Moreteau

Editeur

Flammarion

Genre

Droit constitutionnel

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Dépasser le prêt-à-penser des métropoles

Hélène Gangloff, Hélène Moreteau

Paru le 24/06/2026

104 pages

Flammarion

7,90 €

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Scannez le code barre 9782080158307
9782080158307
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