Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Revitalisation et transformation solidaire d'une petite ville

Pierre Bergel, Quentin Brouard-Sala

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Commune du Calvados située à une trentaine de kilomètres de Caen, Caumont-sur-Aure est en pleine mutation - la parole de ses habitants aussi. Longtemps porteur d'une "mauvaise réputation", menacé par le déclin de la ruralité, son centre-bourg s'engage maintenant sur la voie de la revitalisation et voit émerger de nouveaux discours. Mais comment construire un récit qui ne laisse personne de côté ? Comment retisser le lien entre des habitants aux profils variés ? A travers ce prisme singulier qu'est la parole des Caumontais, cette étude de cas offre une réflexion aussi essentielle qu'actuelle sur le vivre-ensemble. Les Carnets de Territoires visent à révéler la diversité des territoires, des dynamiques d'acteurs et des enjeux de l'action publique locale, sous la forme de résultats de recherche ou d'études de terrain.

Par Pierre Bergel, Quentin Brouard-Sala
Chez Flammarion

|

Auteur

Pierre Bergel, Quentin Brouard-Sala

Editeur

Flammarion

Genre

Droit constitutionnel

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Revitalisation et transformation solidaire d'une petite ville par Pierre Bergel, Quentin Brouard-Sala

Commenter ce livre

 

Revitalisation et transformation solidaire d'une petite ville

Pierre Bergel, Quentin Brouard-Sala

Paru le 24/06/2026

104 pages

Flammarion

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080158253
9782080158253
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.