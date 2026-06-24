Revitalisation et transformation solidaire d'une petite ville

Commune du Calvados située à une trentaine de kilomètres de Caen, Caumont-sur-Aure est en pleine mutation - la parole de ses habitants aussi. Longtemps porteur d'une "mauvaise réputation", menacé par le déclin de la ruralité, son centre-bourg s'engage maintenant sur la voie de la revitalisation et voit émerger de nouveaux discours. Mais comment construire un récit qui ne laisse personne de côté ? Comment retisser le lien entre des habitants aux profils variés ? A travers ce prisme singulier qu'est la parole des Caumontais, cette étude de cas offre une réflexion aussi essentielle qu'actuelle sur le vivre-ensemble. Les Carnets de Territoires visent à révéler la diversité des territoires, des dynamiques d'acteurs et des enjeux de l'action publique locale, sous la forme de résultats de recherche ou d'études de terrain.
Par
Pierre Bergel, Quentin Brouard-Sala Chez
Flammarion
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