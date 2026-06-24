Revitalisation et transformation solidaire d'une petite ville

Commune du Calvados située à une trentaine de kilomètres de Caen, Caumont-sur-Aure est en pleine mutation - la parole de ses habitants aussi. Longtemps porteur d'une "mauvaise réputation", menacé par le déclin de la ruralité, son centre-bourg s'engage maintenant sur la voie de la revitalisation et voit émerger de nouveaux discours. Mais comment construire un récit qui ne laisse personne de côté ? Comment retisser le lien entre des habitants aux profils variés ? A travers ce prisme singulier qu'est la parole des Caumontais, cette étude de cas offre une réflexion aussi essentielle qu'actuelle sur le vivre-ensemble. Les Carnets de Territoires visent à révéler la diversité des territoires, des dynamiques d'acteurs et des enjeux de l'action publique locale, sous la forme de résultats de recherche ou d'études de terrain.