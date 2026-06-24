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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Les amants maudits Tome 1

Lucille Chaponnay

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Certaines âmes se reconnaissent avant de se rencontrer, même si elles n'auraient jamais dû s'aimer. Roshan, le dernier Voyageur du temps, n'a que onze ans quand une femme venue du futur assassine ses parents sous ses yeux. Depuis, il n'a qu'un but : la retrouver et se venger. A l'autre bout du continent, Liv a toujours vécu dans un village protégé par la magie ancestrale des femmes qui l'entourent. Elle ignore tout du monde extérieur et du don qui sommeille en elle. Quand son clan se fait attaquer, Liv découvre alors que son pouvoir défie le temps... et qu'un homme la traque. Pour survivre, Liv trouve refuge au Temple dédié aux voyageurs du temps et pense être enfin en sécurité... Mais Roshan l'y retrouve. Et tout se complique. Un regard qui s'attarde trop longtemps. Un geste qui hésite avant de frapper. Une douleur qu'ils reconnaissent chez l'autre. Le temps souhaite les séparer. La guerre les oppose. Mais leurs âmes semblent inlassablement s'attirer.

Par Lucille Chaponnay
Chez Hachette

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Auteur

Lucille Chaponnay

Editeur

Hachette

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Les amants maudits Tome 1

Lucille Chaponnay

Paru le 24/06/2026

720 pages

Hachette

20,00 €

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