Freakin' Love

Bienvenue au Bloody Black Pearl ! Quand vous tournerez la première page de ce livre, vous entrerez dans le temple du rock ! Un pub parisien où tout peut arriver. Même la rencontre de Tony, caissière et barmaid à ses heures, et Max, un pilote de ligne surnommé Air Flight par celle qui va tourmenter sa vie bien rangée. Vous aimez la musique et vous marrer ? Alors poussez les portes du sanctuaire de la comédie qui décoiffe. Si les scènes sulfureuses et le langage fleuri vous dérangent, passez votre chemin. Ici, vous êtes au Bloody Black Pearl, ça rocke sévère ! Dans le vacarme des enceintes, quel meilleur endroit pour trouver l'amour... Celui qui nous tombe dessus. Celui que l'on ne prémédite pas. Au-delà des différences. Au-delà des préjugés. Celui de Max et Tony. Un conte de fées moderne et déjanté.