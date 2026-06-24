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#Comics

Spider-Man & Venom

Mike Costa, Dan Slott, Ryan Stegman, Rafa Sandoval

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Peter Parker, Eddie Brock et Flash Thompson ont un point commun : ils ont tous été l'hôte de Venom. Et voilà que celui-ci revient en force ! Il s'en prend à la mafia new-yorkaise, infectant même les ennemis les plus redoutables de Spider-Man. Mais qui est ce nouveau super-vilain qui tire les ficelles dans l'ombre ? On sort les confettis ! Peter Parker revient sur grand écran dans Spider-Man : Brand New Day. Pour célébrer l'événement, cette collection en 10 tomes vous plonge dans les aventures du Tisseur aux côtés d'autres héros Marvel presque aussi célèbres que lui... et tout ça sans se ruiner !

Par Mike Costa, Dan Slott, Ryan Stegman, Rafa Sandoval
Chez Panini comics

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Auteur

Mike Costa, Dan Slott, Ryan Stegman, Rafa Sandoval

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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Spider-Man & Venom

Mike Costa, Dan Slott, Ryan Stegman, Rafa Sandoval

Paru le 24/06/2026

160 pages

Panini comics

6,99 €

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