Spider-Man & Venom

Peter Parker, Eddie Brock et Flash Thompson ont un point commun : ils ont tous été l'hôte de Venom. Et voilà que celui-ci revient en force ! Il s'en prend à la mafia new-yorkaise, infectant même les ennemis les plus redoutables de Spider-Man. Mais qui est ce nouveau super-vilain qui tire les ficelles dans l'ombre ? On sort les confettis ! Peter Parker revient sur grand écran dans Spider-Man : Brand New Day. Pour célébrer l'événement, cette collection en 10 tomes vous plonge dans les aventures du Tisseur aux côtés d'autres héros Marvel presque aussi célèbres que lui... et tout ça sans se ruiner !