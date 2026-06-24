Spider-Man & Daredevil

Spider-Man et Daredevil sont amis de longue date au point que Peter Parker et Matt Murdock connaissent les identités secrètes de l'un et de l'autre. Quand un adversaire inattendu tente de s'emparer du contrôle de la mafia new-yorkaise, ils doivent unir leurs forces pour protéger l'un de leurs pires ennemis : le Caïd ! On sort les confettis ! Peter Parker revient sur grand écran dans Spider-Man : Brand New Day. Pour célébrer l'événement, cette collection en 10 tomes vous plonge dans les aventures du Tisseur aux côtés d'autres héros Marvel presque aussi célèbres que lui... et tout ça sans se ruiner !