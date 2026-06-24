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#Comics

Spider-Man & Daredevil

Paul Jenkins, Phil Winslade

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Spider-Man et Daredevil sont amis de longue date au point que Peter Parker et Matt Murdock connaissent les identités secrètes de l'un et de l'autre. Quand un adversaire inattendu tente de s'emparer du contrôle de la mafia new-yorkaise, ils doivent unir leurs forces pour protéger l'un de leurs pires ennemis : le Caïd ! On sort les confettis ! Peter Parker revient sur grand écran dans Spider-Man : Brand New Day. Pour célébrer l'événement, cette collection en 10 tomes vous plonge dans les aventures du Tisseur aux côtés d'autres héros Marvel presque aussi célèbres que lui... et tout ça sans se ruiner !

Par Paul Jenkins, Phil Winslade
Chez Panini comics

|

Auteur

Paul Jenkins, Phil Winslade

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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Spider-Man & Daredevil

Paul Jenkins, Phil Winslade

Paru le 24/06/2026

104 pages

Panini comics

6,99 €

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Scannez le code barre 9791039146845
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