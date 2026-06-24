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#Comics

Spider-Man & Deadpool

Ed McGuinness, Joe Kelly

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Agiles, bavards et toujours pleins d'humour... Spider-Man et Deadpool ont bien des points communs. Ils pourraient être les meilleurs amis du monde si Wade Wilson n'était pas un psychopathe ! Et lorsqu'ils se retrouvent à partager des aventures communes, Peter a beaucoup de mal à apprécier les méthodes du Mercenaire Disert. On sort les confettis ! Peter Parker revient sur grand écran dans Spider-Man : Brand New Day. Pour célébrer l'événement, cette collection en 10 tomes vous plonge dans les aventures du Tisseur aux côtés d'autres héros Marvel presque aussi célèbres que lui... et tout ça sans se ruiner !

Par Ed McGuinness, Joe Kelly
Chez Panini comics

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Auteur

Ed McGuinness, Joe Kelly

Editeur

Panini comics

Genre

Comics Super-héros

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Spider-Man & Deadpool

Ed McGuinness, Joe Kelly

Paru le 24/06/2026

136 pages

Panini comics

6,99 €

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