Spider-Man & Deadpool

Agiles, bavards et toujours pleins d'humour... Spider-Man et Deadpool ont bien des points communs. Ils pourraient être les meilleurs amis du monde si Wade Wilson n'était pas un psychopathe ! Et lorsqu'ils se retrouvent à partager des aventures communes, Peter a beaucoup de mal à apprécier les méthodes du Mercenaire Disert. On sort les confettis ! Peter Parker revient sur grand écran dans Spider-Man : Brand New Day. Pour célébrer l'événement, cette collection en 10 tomes vous plonge dans les aventures du Tisseur aux côtés d'autres héros Marvel presque aussi célèbres que lui... et tout ça sans se ruiner !