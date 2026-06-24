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Lycoris Recoil Tome 7

Spider Lily, Bizen Yasunori

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L'attaque contre Chisato a profondément marqué l'équipe du LycoReco. Mika décide alors de leur raconter certains événements du passé liés à Yoshimatsu, à la fondation Alan et au coeur artificiel de Chisato. A la veille d'une mission de grande envergure pour éliminer Majima, Takina est troublée. Après avoir rêvé pendant longtemps de retourner à la DA, la perspective de devoir quitter Chisato et l'équipe du LycoReco la fait douter... Diffusé sur Crunchyroll durant l'été 2022, Lycoris Recoil a fait grand bruit dans la communauté des fans d'anime. Réalisée par A-1 Pictures, la série a immédiatement séduit le public par sa qualité d'animation, son scénario captivant et ses personnages aussi attachants que puissants. L'oeuvre a tellement eu de succès qu'un nouveau projet d'anime est prévu autour de cette licence. Quatre ans après sa diffusion sur la plateforme, Panini propose l'adaptation manga dessinée par Bizen Yasunori. L'artiste a parfaitement su capter ce qui faisait les qualités de l'anime pour créer une version papier tout aussi palpitante et prenante. Avec son rythme effréné, ses personnages mémorables et son scénario aux multiples rebondissements, ce titre comblera les fans de l'anime qui rallieront des lecteurs curieux de découvrir une licence, si chaleureusement recommandée.

Par Spider Lily, Bizen Yasunori
Chez Panini comics

|

Auteur

Spider Lily, Bizen Yasunori

Editeur

Panini comics

Genre

Seinen/Homme

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Lycoris Recoil Tome 7

Spider Lily, Bizen Yasunori

Paru le 24/06/2026

Panini comics

7,29 €

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