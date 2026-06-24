La Théorie de l'Organisation est un cours de philosophie du management : l'exposé pédagogique du déroulement d'un examen philosophique du management. L'approche proposée est résolument herméneutique et généalogique : en cela, il ne s'agit pas de plaquer des cadres de pensée sur des situations organisationelles, mais de partir des grands textes de l'histoire du management, trop souvent ignorés, afin d'en donner une lecture philosophique, et de proposer, en dernier ressort, une phénoménologie du monde conctemporain. Baptiste Rappin approfondit à l'aide des grands auteurs la compréhension de deux grandes étapes de l'histoire de la société managériale : le moment industrialiste et le moment cybernétique. C'est dans le va-et-vient entre ces deux périodes fondatrices que se donne à voir la dynamique originale et spécifique du management, qui n'est guère réductible à l'adminitration et à la bureaucratie, ni assimilable à la logique économique du capitalisme. L'ouvrage s'adresse aux étudiants et aux professeurs de philosophie, désireux de se plonger dans l'analyse de la managérialisation du monde. Il est également destiné aux étudiants et professeurs de management, soucieux de développer une réflexivité philosophique à l'égard de leur discipline. Il devrait enfin interpeler les professionnels et les responsables, dont les pratiques sont sans cesse reconfigurées par le management.