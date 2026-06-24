La carte des jours

Jacob est de retour en Floride, mais il n'est plus seul : Miss Peregrine et les enfants particuliers l'accompagnent dans le monde moderne, qu'ils découvrent avec fascination... et maladresse. Tandis que Jacob leur donne des cours de "normalité" , une étrange découverte vient bouleverser cette nouvelle routine : un bunker caché dans la maison de son grand-père. A l'intérieur, des secrets... et peut-être une mission. Et si Abe avait laissé des indices pour sauver d'autres enfants particuliers encore en danger ? Une nouvelle ère pour les enfants particuliers Dans ce quatrième tome très attendu, Ransom Riggs ouvre un nouveau chapitre du Miss Peregrine Universe : le passage entre les boucles temporelles et le monde contemporain. On y retrouve l'humour subtil, les frissons surnaturels et les mystères entremêlés à une réflexion sur l'héritage, les choix et l'émancipation. Jacob devra affronter ses doutes, ses amis, et même les vérités cachées de sa propre famille. L'arrivée de Noor, une nouvelle particulière aux pouvoirs redoutables, ajoute une tension inédite à cette aventure riche en rebondissements. Entre road trip surnaturel et quête intime A travers plus de 600 pages magnifiquement rythmées, ponctuées de photos en couleur et de lettres intrigantes, ce roman est un voyage aussi littéraire que visuel. La plume de Ransom Riggs capte l'étrangeté du monde comme personne, et interroge l'équilibre entre liberté et responsabilité, passé et avenir. Un tome dense et palpitant, parfait dès 13 ans, pour les lecteurs avides d'évasion, de secrets bien gardés et d'alliances hors du commun.