Une voix pour ceux qui n'en ont pas

Le récit de soixante-quinze ans de lutte pour sauver le Tibet et son peuple A seize ans, Sa Sainteté le dalaï-lama a résisté contre la République populaire de Chine, qui envahissait le Tibet. A dix-neuf, il rencontrait le président Mao. A vingt-cinq, il se réfugiait en Inde pour devenir un leader en exil. Au fil des décennies, il a affronté les dirigeants de la Chine communiste pour défendre le Tibet, son peuple, sa culture, son histoire, son environnement. Près de soixante-quinze ans après cette invasion, le dalaï-lama rappelle que la lutte n'est pas terminée. Il livre ses réflexions sur la géopolitique de la région et confie comment il préserve son humanité malgré les profondes pertes et les défis qui menacent la survie même du peuple tibétain. Traduit de l'anglais par Santiago Artozqui A propos de l'auteur Tenzin Gyatso, né Lhamo Dhondup le 6 juillet 1935 à Taktser, dans la province du Qinghai, est le 14e dalaï-lama. Moine bouddhiste, il est intronisé chef temporel et spirituel du Tibet le 17 novembre 1950, un mois après le début de l'intervention de l'armée chinoise au Tibet. Il plaide pour l'indépendance du Tibet jusqu'en 1973, puis pour une "véritable autonomie" du Tibet à l'intérieur de la Chine. Il reçoit en 1989 le prix Nobel de la paix pour avoir constamment oeuvré à la résolution du conflit sino-tibétain par la non-violence. "Un ouvrage qui rouvre en filigrane l'épineuse question de sa succession dans un contexte de tensions persistantes avec le régime de Pékin". La Croix