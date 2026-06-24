Meurtre à la page

C'est enfin l'heure d'une retraite bien méritée pour l'inspecteur Dan Armstrong. Ses collègues, un brin taquins, lui ont offert un cadeau de départ auquel il ne s'attendait absolument pas : un séminaire d'écriture de littérature érotique dans une villa en Toscane. Ce n'est vraiment pas comme ça qu'il comptait passer ses vacances. Mais quelques jours seulement après son arrivée, un écrivain est retrouvé poignardé à mort avec une dague en argent. L'inspecteur reprend du service avec l'aide du seul témoin du crime : Oscar, l'adorable labrador. Entre l'épouse trompée, le maître d'hôtel aux allures de Dracula et une troupe d'auteurs en herbe qui ont tous de vilains petits secrets, les suspects sont légion... Pas de temps à perdre pour Dan qui doit démasquer le tueur avant qu'il n'écrive un nouveau chapitre en lettres de sang...