Goze Hotaru Tome 3 . Edition limitée

Ce coffret contient le tome 3 et une cale qui permet de ranger le 2 premiers tomes de la série, ainsi qu'une carte postale. Après bien des aventures au côté de sa troupe, Hotaru découvre la résidence de la maison Hanabusa, le quartier général des Goze de sa région. Elle va y passer l'hiver, l'occasion de parfaire son entraînement... Mais très vite, elle s'attire les foudres de ses aînées et doit, pour se faire pardonner, entamer un dangereux périple hors des sentiers battus ! A travers cette oeuvre pleine de poésie, découvrez le destin des Goze, ces musiciennes aveugles qui menaient des vies trépidantes sur les routes du Japon !