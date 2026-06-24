DES QUE JE TE CROISE, JE SUIS SUR UN PETIT NUAGE... Je m'appelle Hina et depuis trois ans, je passe devant le même restaurant pour me rendre au travail, dans l'espoir de le croiser... Et il est toujours au rendez-vous, paré de son kimono traditionnel, savourant sa pause, auréolé de la fumée virevoltante qui s'échappe de sa pipe... Son sourire charmeur suffit à recharger mes batteries et ensoleille mon quotidien ! Mais dernièrement, ses réactions me troublent... sous ses airs de séducteur, ce cher Yakumo cacherait-il un coeur pur et ingénu ?