A sense of place

Harry Gruyaert fait pulser la ville par ses couleurs et sa lumière, de Tokyo à New York, de Paris à Moscou. Ses images combinent intensité chromatique, ombres nettes et rythmes urbains, tandis que les figures humaines se prêtent au théâtre de l'asphalte. Ce nouveau livre, petit format et prix accessible, présente des inédits et révèle des photographies plus habitées que jamais. La parution accompagne une exposition très attendue aux Rencontres d'Arles 26, la première depuis plus de vingt ans.