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A sense of place

Harry Gruyaert

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Harry Gruyaert fait pulser la ville par ses couleurs et sa lumière, de Tokyo à New York, de Paris à Moscou. Ses images combinent intensité chromatique, ombres nettes et rythmes urbains, tandis que les figures humaines se prêtent au théâtre de l'asphalte. Ce nouveau livre, petit format et prix accessible, présente des inédits et révèle des photographies plus habitées que jamais. La parution accompagne une exposition très attendue aux Rencontres d'Arles 26, la première depuis plus de vingt ans.

Par Harry Gruyaert
Chez Textuel

|

Auteur

Harry Gruyaert

Editeur

Textuel

Genre

Photographes

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DOSSIER - Dans l'univers d'Harry Potter, la fantastique aventure de JK Rowling

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A sense of place

Harry Gruyaert

Paru le 24/06/2026

Textuel

39,00 €

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Scannez le code barre 9782386291777
9782386291777
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