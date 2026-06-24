Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Un comptable à la cour Intégrale

Yatsuki Wakatsu, Wakatsu Yatsuki

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Seichirô est un salarié ordinaire : exploité par son entreprise, il ne compte pas ses heures. Alors qu'il approche la trentaine, il est au bord du burn out et continue de trimer au bureau. Mais quand un jour, il tente d'aider une jeune femme en train d'être aspirée dans un étrange vortex, il atterrit dans un autre monde ! Brutalement téléporté dans le royaume de Romani, il va pourtant très vite y trouver sa place : en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le voilà qui réclame du travail ! Grâce à ses compétences en comptabilité, il pourrait bien s'imposer comme un allié de taille dans la gestion de l'Etat... ce qui éveille la colère d'Aresh, le ténébreux capitaine des chevaliers, surnommé le "prince de glace" .

Par Yatsuki Wakatsu, Wakatsu Yatsuki
Chez Akata

|

Auteur

Yatsuki Wakatsu, Wakatsu Yatsuki

Editeur

Akata

Genre

Light novel

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un comptable à la cour Intégrale par Yatsuki Wakatsu, Wakatsu Yatsuki

Commenter ce livre

 

Un comptable à la cour Intégrale

Yatsuki Wakatsu, Wakatsu Yatsuki trad. Clément Lauley

Paru le 24/06/2026

Akata

16,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386160097
9782386160097
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.