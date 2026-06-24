Un comptable à la cour Intégrale

Seichirô est un salarié ordinaire : exploité par son entreprise, il ne compte pas ses heures. Alors qu'il approche la trentaine, il est au bord du burn out et continue de trimer au bureau. Mais quand un jour, il tente d'aider une jeune femme en train d'être aspirée dans un étrange vortex, il atterrit dans un autre monde ! Brutalement téléporté dans le royaume de Romani, il va pourtant très vite y trouver sa place : en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, le voilà qui réclame du travail ! Grâce à ses compétences en comptabilité, il pourrait bien s'imposer comme un allié de taille dans la gestion de l'Etat... ce qui éveille la colère d'Aresh, le ténébreux capitaine des chevaliers, surnommé le "prince de glace" .