Inkya Gal Revolution! Tome 1

Ichiko et Kuran sont les uniques membres du "Club de recherches sur les cultures alternatives" de leur lycée. Elles aiment tout ce qui est stylé et surtout, collectionnent avec soin les gadgets geek et kawaï... mais leur tempérament introverti ne facilitent pas la communication avec leurs camarades ! Les deux gals peuvent débattre sans fin de leurs passions, n'hésitent pas à critiquer les trends qu'elles n'aiment pas et leur complicité passe avant toute chose, au-delà de la simple amitié... Entrez dans le monde des gyarus aux côtés de ces deux lycéennes timides et follement attachantes !