Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

Inkya Gal Revolution! Tome 1

Tsukiko Kashiwagi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ichiko et Kuran sont les uniques membres du "Club de recherches sur les cultures alternatives" de leur lycée. Elles aiment tout ce qui est stylé et surtout, collectionnent avec soin les gadgets geek et kawaï... mais leur tempérament introverti ne facilitent pas la communication avec leurs camarades ! Les deux gals peuvent débattre sans fin de leurs passions, n'hésitent pas à critiquer les trends qu'elles n'aiment pas et leur complicité passe avant toute chose, au-delà de la simple amitié... Entrez dans le monde des gyarus aux côtés de ces deux lycéennes timides et follement attachantes !

Par Tsukiko Kashiwagi
Chez Mangetsu

|

Auteur

Tsukiko Kashiwagi

Editeur

Mangetsu

Genre

Yuri/homosexualité féminine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Inkya Gal Revolution! Tome 1 par Tsukiko Kashiwagi

Commenter ce livre

 

Inkya Gal Revolution! Tome 1

Tsukiko Kashiwagi trad. Gabrielle Rodelet

Paru le 24/06/2026

178 pages

Mangetsu

9,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782382819050
9782382819050
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.