Tout savoir sur l'écriture automatique

Qu'est-ce que l'écriture automatique ? Quel sens lui donner sur nos questionnements et nos vies ? Est-elle simplement un pont vers l'invisible ? Cette pratique déjà ancienne est la preuve qu'une communication est possible avec l'au-delà et toutes les autres dimensions. Jade Devaux l'utilise depuis trente-cinq ans. Cet outil merveilleux lui a permis d'échanger avec ses guides spirituels sur des sujets tant existentiels que personnels. Elle choisit aujourd'hui de partager son expérience sur son fonctionnement, ses possibilités, ses avantages mais également ses dangers. Découvrez comment l'écriture automatique est accessible à tous tant qu'elle est abordée, pratiquée et entourée par des professionnels.