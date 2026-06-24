DIX LECONS POUR REVELER LE HEROS QUI SOMMEILLE EN VOUS Icône des arts martiaux et star internationale du cinéma, Jet Li partage dix enseignements tirés de son parcours hors du commun, de sa philosophie de vie et de plus de trente années de pratique bouddhiste. Né dans une famille modeste de Pékin, il devient à douze ans le plus jeune champion national d'arts martiaux de Chine avant de conquérir le cinéma asiatique puis Hollywood. Avec des films cultes comme Hero ou Le Maître d'armes, il entre dans la légende aux côtés de Bruce Lee, Jackie Chan et Donnie Yen. Mais derrière la célébrité se cache une quête plus intime. Marqué par le tsunami de 2004, Jet Li s'engage dans une profonde réflexion spirituelle autour du bouddhisme tibétain et de la philanthropie. Entre confidences personnelles, souvenirs de tournage et réflexions inspirantes, Au-delà de la vie et de la mort est une invitation à dépasser la peur, l'ego et le besoin de reconnaissance pour vivre avec davantage de courage, de sérénité et de compassion.