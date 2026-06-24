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La Voix du jaguar

Nemonte Nenquimo, Mitch Anderson

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Nemonte Nenquimo a grandi au coeur de l'Amazonie équatorienne où son peuple, les Waorani, vit en parfaite harmonie avec la faune et la flore depuis la nuit des temps. Mais les exploitations pétrolière et minière saccagent leurs terres et menacent leur vie : les rivières sont polluées, les animaux se font rares et le quotidien devient insoutenable. Depuis une vingtaine d'années, Nemonte Nenquimo lutte pour que les peuples indigènes, qui payent le prix fort de la recherche du profit de quelques multinationales et du gouvernement, soient enfin entendus. Témoignage saisissant d'une femme déterminée, récit remarquable de son combat pour les droits des peuples autochtones et la protection de la forêt, La Voix du jaguar nous offre la vision d'un monde plus juste. Ce pour quoi Nemonte Nenquimo se bat nous concerne tous. La déforestation, on n'en connaîtra rien tant qu'on ne l'aura pas vécue à travers un être humain cueilli par cette effroyable marche forcée. L'Yonne républicaine. Une lutte pour le souvenir et la défense d'une culture millénaire. Jérémie Banel, librairie du Contretemps (Bègles), Page des libraires. Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Johan-Frédérik Hel-Guedj.

Par Nemonte Nenquimo, Mitch Anderson
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Nemonte Nenquimo, Mitch Anderson

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Essais généraux

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La Voix du jaguar

Nemonte Nenquimo, Mitch Anderson trad. Johan-Frédérik Hel-Guedj

Paru le 24/06/2026

552 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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