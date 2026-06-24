Sur Vénus, seconde planète du Système solaire, les conditions de vie sont effroyables : pression équivalente à une plongée à 900 mètres sous le niveau de la mer, température de 462° Celsius et atmosphère composé en grande partie de nuages d'acide sulfurique ; une seule erreur et l'on meurt. Cent familles sont arrivées du Québec afin de coloniser la planète et luttent au quotidien pour gagner leur vie. L'une d'elles vit en marge : les Aquilon, qui travaillent dans les profondeurs de Vénus et viennent de faire la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. Pourront-ils la garder ou devront-ils la céder aux banques qui ont rendu la colonisation possible ? A lire absolument. Publishers Weekly. Traduit de l'anglais (Canada) par Gilles Goulet.