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Les Profondeurs de Vénus

Derek Künsken

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Sur Vénus, seconde planète du Système solaire, les conditions de vie sont effroyables : pression équivalente à une plongée à 900 mètres sous le niveau de la mer, température de 462° Celsius et atmosphère composé en grande partie de nuages d'acide sulfurique ; une seule erreur et l'on meurt. Cent familles sont arrivées du Québec afin de coloniser la planète et luttent au quotidien pour gagner leur vie. L'une d'elles vit en marge : les Aquilon, qui travaillent dans les profondeurs de Vénus et viennent de faire la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. Pourront-ils la garder ou devront-ils la céder aux banques qui ont rendu la colonisation possible ? A lire absolument. Publishers Weekly. Traduit de l'anglais (Canada) par Gilles Goulet.

Par Derek Künsken
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Derek Künsken

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Science-fiction

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Les Profondeurs de Vénus

Derek Künsken trad. Gilles Goulet

Paru le 24/06/2026

640 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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