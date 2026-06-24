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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

La chute du Léviathan

James S. A. Corey, James S.A. Corey

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L'Empire laconien s'est effondré, libérant les treize cents systèmes solaires du joug de Winston Duarte. Mais l'ennemi ayant anéanti les concepteurs des portes s'agite, et la guerre contre notre univers a bel et bien commencé. Dans le système mort d'Adro, Elvi Okoye mène une mission scientifique pour comprendre l'histoire des concepteurs des portes. A travers les systèmes disséminés de l'humanité, le colonel Aliana Tanaka pourchasse la fille disparue de Duarte. A bord du Rosinante, James Holden et son équipage s'efforcent de bâtir l'avenir de l'humanité à partir des fragments et des ruines du passé. Ils mènent une dernière bataille pour sauver les vies humaines avec, en cas de succès, la promesse d'une vaste civilisation galactique enfin en paix... mais c'est compter sans le coût de cette victoire... Prix Hugo de la meilleure série littéraire 2020. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Yannis Urano.

Par James S. A. Corey, James S.A. Corey
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

James S. A. Corey, James S.A. Corey

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Science-fiction

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La chute du Léviathan

James S. A. Corey, James S.A. Corey

Paru le 24/06/2026

800 pages

LGF/Le Livre de Poche

11,90 €

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