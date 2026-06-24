Secrétaire Comptable et Secrétaire Assistant(e) Titres professionnels

L'essentiel des savoirs, des méthodes et des outils, aussi bien pour la réussite de vos examens que de votre stage ou premier emploi. Cet ouvrage permet de préparer les Titres Professionnels de Secrétaire Comptable, Secrétaire Assistant(e), Comptable Assistant(e) et Gestionnaire Comptable et Fiscal. Il propose d'aborder, en 34 fiches synthétiques, l'ensemble des connaissances à maîtriser pour valider sa certification. Thèmes abordés : Le suivi administratif du personnel ; La planification et l'organisation de l'activité d'une équipe ; Les tableaux de bord et les bilans sociaux ; L'administration des achats et des ventes ; La gestion des emplois et des carrières ; La comptabilité générale ; Le bilan et le compte de résultat ; La comptabilisation des documents commerciaux ; L'enregistrement des opérations courantes. Avec 32 applications et 11 cas de synthèse pour s'entraîner et approfondir ses connaissances.