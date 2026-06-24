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L'Architecture comme instrument

Patrick Bouchain, David Abittan, Philippe Chiambaretta

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Fruit de l'association rare de deux architectes, La Source Vive offre une nouvelle salle de musique de chambre à Evian, au sein de l'ensemble musical des Mélèzes. Ses auteurs, Patrick Bouchain et Philippe Chiambaretta, qui détonnent dans le milieu par leurs formations et leurs méthodes, proposent ici une réflexion plus large sur la nécessaire réinvention des pratiques architecturales. Un "bricoleur" et un "ingénieur" réunis dans une vision collaborative de l'architecture, à la croisée des arts et des sciences, sous-tendue par une forte conscience des enjeux environnementaux. Une complicité intellectuelle et des complémentarités qu'ils ont mis à l'épreuve dans la conception et la construction de La Source Vive.

Par Patrick Bouchain, David Abittan, Philippe Chiambaretta
Chez Flammarion

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Auteur

Patrick Bouchain, David Abittan, Philippe Chiambaretta

Editeur

Flammarion

Genre

Essais

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L'Architecture comme instrument

Patrick Bouchain, David Abittan, Philippe Chiambaretta

Paru le 24/06/2026

128 pages

Flammarion

19,00 €

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