L'Architecture comme instrument

Fruit de l'association rare de deux architectes, La Source Vive offre une nouvelle salle de musique de chambre à Evian, au sein de l'ensemble musical des Mélèzes. Ses auteurs, Patrick Bouchain et Philippe Chiambaretta, qui détonnent dans le milieu par leurs formations et leurs méthodes, proposent ici une réflexion plus large sur la nécessaire réinvention des pratiques architecturales. Un "bricoleur" et un "ingénieur" réunis dans une vision collaborative de l'architecture, à la croisée des arts et des sciences, sous-tendue par une forte conscience des enjeux environnementaux. Une complicité intellectuelle et des complémentarités qu'ils ont mis à l'épreuve dans la conception et la construction de La Source Vive.