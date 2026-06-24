La traque des faucheurs

ON NE MARCHANDE PASAVEC UN FAUCHEUR. Sur l'île d'Elverdine, le danger est partout. Les rues sont envahies par une brume noire qui tue tout ce qu'elle touche, et par des faucheurs qui ne laissent derrière eux que des cadavres. Viridia Solace, jeune traqueuse de dix-sept ans, n'a qu'un objectif en tête : capturer leur chef, l'homme qui a assassiné ses parents. Mais le célèbre Prêtre des Faucheurs échappe aux meilleurs traqueurs de l'île depuis des années. Jusqu'à ce que le vent tourne. Quand Reeve Ashton, le bras droit du Prêtre, est capturé, il propose à Viri un marché. La jeune fille a beau savoir qu'elle ne peut faire confiance à un faucheur, encore moins à celui-ci, la tentation de venger la mort de ses parents est trop forte. Mais le prix à payer est élevé et bientôt Viri risque de tout perdre... y compris son coeur.