Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

La traque des faucheurs

Lynette Noni

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
ON NE MARCHANDE PASAVEC UN FAUCHEUR. Sur l'île d'Elverdine, le danger est partout. Les rues sont envahies par une brume noire qui tue tout ce qu'elle touche, et par des faucheurs qui ne laissent derrière eux que des cadavres. Viridia Solace, jeune traqueuse de dix-sept ans, n'a qu'un objectif en tête : capturer leur chef, l'homme qui a assassiné ses parents. Mais le célèbre Prêtre des Faucheurs échappe aux meilleurs traqueurs de l'île depuis des années. Jusqu'à ce que le vent tourne. Quand Reeve Ashton, le bras droit du Prêtre, est capturé, il propose à Viri un marché. La jeune fille a beau savoir qu'elle ne peut faire confiance à un faucheur, encore moins à celui-ci, la tentation de venger la mort de ses parents est trop forte. Mais le prix à payer est élevé et bientôt Viri risque de tout perdre... y compris son coeur.

Par Lynette Noni
Chez Hachette

|

Auteur

Lynette Noni

Editeur

Hachette

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La traque des faucheurs par Lynette Noni

Commenter ce livre

 

La traque des faucheurs

Lynette Noni trad. Alison Jacquet-Robert

Paru le 24/06/2026

496 pages

Hachette

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782017343547
9782017343547
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Étienne Klein perd son doctorat après une enquête sur le plagiat de sa thèse Plagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.