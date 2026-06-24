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#Roman graphique

Le dernier Lapon

Javier Cosnava, Toni Carbos, Olivier Truc

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Depuis quarante jours, la Laponie est plongée dans la nuit. Et dans cette obscurité étrange, les éleveurs de rennes ont perdu un des leurs : Mattis a été tué et ses oreilles, découpées... comme on le fait aux bêtes pour les marquer. Non loin de là, un tambour de chaman a été dérobé. Seul Mattis connaissait son histoire. Les habitants se déchirent : malédiction ancestrale ou meurtrier dans la communauté ? Et quand l'extrême-droite s'en mêle, tout se complique...

Par Javier Cosnava, Toni Carbos, Olivier Truc
Chez Sarbacane Editions

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Auteur

Javier Cosnava, Toni Carbos, Olivier Truc

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Romans graphiques

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Le dernier Lapon

Javier Cosnava, Toni Carbos, Olivier Truc

Paru le 24/06/2026

168 pages

Sarbacane Editions

12,90 €

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Scannez le code barre 9791040809487
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