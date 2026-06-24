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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Comics

Ici à Manhattan (II)

Greg Weisman, George Kambadais

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Ce deuxième tome intensifie le suspense avec le retour de la terrifiante Demona, plus déterminée que jamais à s'emparer des Clés du Pouvoir. Mais tandis que Goliath est emprisonné par un procureur résolu à prouver que les Gargouilles ne peuvent pas être considérées comme des êtres humains, comment Brooklyn et le reste du Clan pourront-ils l'arrêter ? Il s'agit déjà du dernier tome de la série Ici à Manhattan, mais la saga Gargoyles se poursuivra prochainement en France avec de nouveaux volumes inédits. Ce récit en deux tomes constitue une porte d'entrée idéale dans l'univers, autant pour les fans de longue date que pour les lecteurs curieux.

Par Greg Weisman, George Kambadais
Chez Panini comics

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Auteur

Greg Weisman, George Kambadais

Editeur

Panini comics

Genre

Comics divers

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Ici à Manhattan (II)

Greg Weisman, George Kambadais

Paru le 24/06/2026

152 pages

Panini comics

20,99 €

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