Ici à Manhattan (II)

Ce deuxième tome intensifie le suspense avec le retour de la terrifiante Demona, plus déterminée que jamais à s'emparer des Clés du Pouvoir. Mais tandis que Goliath est emprisonné par un procureur résolu à prouver que les Gargouilles ne peuvent pas être considérées comme des êtres humains, comment Brooklyn et le reste du Clan pourront-ils l'arrêter ? Il s'agit déjà du dernier tome de la série Ici à Manhattan, mais la saga Gargoyles se poursuivra prochainement en France avec de nouveaux volumes inédits. Ce récit en deux tomes constitue une porte d'entrée idéale dans l'univers, autant pour les fans de longue date que pour les lecteurs curieux.