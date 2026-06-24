Spider-Man & Wolverine

Spider-Man et Wolverine affrontent une myriade d'ennemis mortels. Mais qui tire vraiment les ficelles ? Propulsés aux quatre coins du temps, les deux héros vont devoir mettre de côté leur inimitié pour retrouver leur époque et vaincre le plus terrible des vilains. On sort les confettis ! Peter Parker revient sur grand écran dans Spider-Man : Brand New Day. Pour célébrer l'événement, cette collection en 10 tomes vous plonge dans les aventures du Tisseur aux côtés d'autres héros Marvel presque aussi célèbres que lui... et tout ça sans se ruiner !