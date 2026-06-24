Spider-Man & les X-Men

Spider-Man n'est pas un mutant, ce qui ne l'empêche pas de collaborer régulièrement avec les X-Men. Aux débuts de l'équipe, il prête main-forte aux héros lorsque Kraven et le Colosse s'allient. Plus tard, il affronte les Maraudeurs et même Monsieur Sinistre ! On sort les confettis ! Peter Parker revient sur grand écran dans Spider-Man : Brand New Day. Pour célébrer l'événement, cette collection en 10 tomes vous plonge dans les aventures du Tisseur aux côtés d'autres héros Marvel presque aussi célèbres que lui... et tout ça sans se ruiner !