Spider-Man & Les 4 Fantastiques

La route de Spider-Man a souvent croisé celle des Quatre Fantastiques, que ce soit face au Docteur Fatalis ou lorsque Reed Richards étudiait le symbiote qui allait devenir Venom. Mais Spidey a aussi remplacé temporairement les Fantastiques, aux côtés de Hulk, Wolverine et Ghost Rider ! On sort les confettis ! Peter Parker revient sur grand écran dans Spider-Man : Brand New Day. Pour célébrer l'événement, cette collection en 10 tomes vous plonge dans les aventures du Tisseur aux côtés d'autres héros Marvel presque aussi célèbres que lui... et tout ça sans se ruiner !