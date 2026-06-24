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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Les cieux écarlates

Jaymin Eve, Eve Jaymin

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Rien n'est jamais ce qu'il paraît. Encore moins lorsqu'on se retrouve accidentellement plongé dans un univers peuplé de faes, de magie - ou plutôt de manipulation d'énergie - et de dragons. Des dragons qui sont en réalité des dieux, vénérés par une multitude de races faes. Connus sous le nom des Cinq Déchus, ils se sont écrasés sur Risest il y a des décennies, après la destruction de leur monde natal... du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Car ils ont tous été trompés par un traître : leur propre mère. Une dragonne déterminée à envahir leur monde et à le réduire en cendres. Elle est la véritable raison de ma présence sur Risest et de mon statut d' "animal détecteur de traîtres" . Les Cinq Déchus n'ont alors d'autre choix que de s'unir et de rassembler leurs royaumes pour la première fois depuis leur chute. Divisés, ils sont faibles. Unis, ils ont une chance. Quant à moi, mon rôle dans cette bataille dépasse tout ce que j'aurais pu imaginer. Et pour protéger ceux que j'aime, je suis prête à prendre la décision la plus difficile de toutes. #Dragons #Métamorphe #AutreRoyaume #DestinsLiés #GuerreImminente

Par Jaymin Eve, Eve Jaymin
Chez MXM Bookmark

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Auteur

Jaymin Eve, Eve Jaymin

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

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Les cieux écarlates

Jaymin Eve, Eve Jaymin

Paru le 24/06/2026

MXM Bookmark

29,99 €

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