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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman jeunesse

Le courageux combat de Coluche, fondateur des Restos du Coeur

Clotka, Samir Senoussi

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C'est l'histoire du fondateur des Restos du coeur... Coluche était un humoriste engagé dont la personnalité atypique a fait bouger les choses. Un clown courageux Le clown préféré des Français est une personnalité atypique. Faire rire ne l'empêche pas de dénoncer les injustices et de les combattre. Plusieurs fois il n'hésite pas à s'adresser aux politiques pour faire bouger les choses. Le récit d'une vie Michel Colucci grandit dans un milieu modeste, tour à tour voyou, ouvrier, artiste... il est bientôt reconnu comme humoriste. Dans ses films et sur la scène, il crée un style bien à lui. Dans les années 1980, révolté contre la faim et les injustices, il crée les Resto du coeur. Un roman-doc engagé Augmenté de pages documentaires, le récit de Coluche et des Restos du coeur permet de comprendre le combat contre la pauvreté en France. Avec l'écologie, la lutte contre la pauvreté est une des grandes causes du XXIe siècle.

Par Clotka, Samir Senoussi
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Clotka, Samir Senoussi

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Bayard - Je bouquine

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Le courageux combat de Coluche, fondateur des Restos du Coeur

Clotka, Samir Senoussi

Paru le 24/06/2026

48 pages

Bayard jeunesse

7,20 €

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