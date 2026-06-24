Exogènes - Rupture avec le réel - Livre 1

Pour ceux qui refusent que l'inexpliqué demeure inexplorable. Les Phénomènes aérospatiaux non identifiés (PANs) posent un défi insoluble aux lois de la physique connues. Ce premier volume établit la nécessité d'une rupture avec les modèles classiques, et propose d'autres options pour faire passer l'étude des PANs du domaine de la croyance à celui de la physique expérimentale. Le temps de la collecte passive est révolu, l'heure est à la mesure et à la preuve. Après cette lecture, nous ne regarderons plus de la même façon l'univers dans lequel nous vivons.