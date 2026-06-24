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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Nouveaux rituels de désenvoûtement

Jean-Cyril Vadi

ActuaLitté
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Tu portes en toi bien plus que ton histoire visible. Parfois, des traces résiduelles deviennent vivantes et prennent forme. On les appelle entités, formes-pensées, présences ou parasites. Ces manifestations peuvent troubler ton sommeil, influencer tes choix et détourner négativement ton énergie. A partir de situations réelles d'accompagnement, d'analyses précises et de rituels éprouvés, Jean-Cyril Vadi te propose une approche inédite et incarnée du phénomène des entités. Dépassant les clichés ésotériques et les peurs irrationnelles, il te suggère un chemin de lucidité, d'accueil et de transmutation. Car toute entité qui t'approche vient aussi révéler une part oubliée de toi. Dans ce livre pionnier, tu trouveras : des repères clairs pour comprendre les différents types d'entités ; des distinctions essentielles entre mémoire, égrégore ou fragment d'âme ; des exercices concrets, puissants et accessibles de discernement énergétique ; des rituels profonds, inspirés de traditions anciennes et de pratiques contemporaines ; et surtout, un appel à retrouver ta souveraineté vibratoire.

Par Jean-Cyril Vadi
Chez Trajectoire

|

Auteur

Jean-Cyril Vadi

Editeur

Trajectoire

Genre

Sorcellerie

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Nouveaux rituels de désenvoûtement

Jean-Cyril Vadi

Paru le 24/06/2026

160 pages

Trajectoire

17,00 €

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Scannez le code barre 9782841979349
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