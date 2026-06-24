Le bonheur des jours de pluie

A dix-huit ans, Romany s'apprête à entrer dans l'âge adulte lorsque sa vie s'effondre : Angie, sa mère, est emportée par une maladie, en la laissant seule au monde. Mais Angie a tout prévu. Dans une lettre, elle a organisé l'année à venir de sa fille en la plaçant sous la responsabilité de quatre personnes de confiance choisies pour guider Romany, chacune à leur manière. Il y a Tiger, l'aventurier insaisissable, Leon, discret et profondément loyal, Maggie, brillante et déterminée... et Hope, une mystérieuse femme dont personne n'avait jamais entendu parler. C'est le début d'un voyage où Romany découvre les secrets de sa mère et la vérité sur son histoire. Peu à peu, la jeune femme comprend que l'héritage maternel est une vraie philosophie de vie : s'il est facile de briller sous le soleil quand tout va bien, le véritable secret du bonheur, c'est de trouver de la joie les jours de pluie...