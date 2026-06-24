Le secret du luthier

Chaque jour, des milliers d'objets s'accumulent et prennent la poussière au service des objets trouvés de l'aéroport d'Heathrow. Dissimulé dans ce bric-à-brac, se trouve un objet très spécial, capable de changer le destin de ses propriétaires : un violon d'une beauté et d'une puissance exceptionnelles. Par un étrange concours de circonstances, l'instrument passe entre les mains de trois inconnus. Devlin, bagagiste à l'aéroport, Walter, professeur à la retraite, et Gabrielle, experte en objets d'art, n'ont rien en commun sauf d'être seuls et à la dérive. Et lorsque leurs trois appartements sont cambriolés, ils se lancent dans une quête où passé et présent s'accordent. Peu à peu, ils découvrent le secret de ce mystérieux violon qui traverse les générations en créant des harmonies et des connexions entre ceux qui le possèdent. L'instrument, qui a réuni ces trois nouveaux amis, va changer le cours de leurs vies...