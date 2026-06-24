Un homme parfait

Lorsque Natasha rencontre Daniel, elle sait que sa vie va changer. Riche, beau, charismatique, il sera le mari idéal pour une vie agréable, toute tracée. D'ailleurs, pour célébrer leur bonheur, il offre une croisière de luxe à Natasha, à ses trois meilleures amies et à leurs époux. L'occasion rêvée pour Natasha d'étaler sa réussite aux yeux de tous. Mais dès que le navire quitte le port, le vernis se craquelle. Daniel n'est pas l'homme qu'il prétend être, et ses secrets menacent de les engloutir. Ce que Daniel ignore, c'est qu'il n'est pas le seul à cacher sa vraie nature : chacune des femmes qui l'accompagnent a une raison viscérale de vouloir sa mort. Au milieu de l'océan, personne ne vous entend crier, et le prix de ce voyage pourrait bien être leur vie à tous...