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Ma ville cosy - Cute 'n' cosy stickers

Zenny Abanales

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Ma ville cosy - Cute 'n' cosy est un livre de stickers repositionnables qui permet de créer une adorable ville pleine de détails et de douceur. Avec plus de 500 stickers repositionnables, ce livre de loisirs créatifs offre une activité ludique, calme et créative, idéale pour inventer des scènes du quotidien encore et encore. Ce livre de stickers propose 8 grandes scènes illustrées à compléter, chacune représentant un lieu emblématique d'une ville cosy : - un centre ville animé - un glacier gourmand - un fleuriste plein de couleurs - une épicerie fine - un salon de coiffure - un restaurant chaleureux - une pâtisserie délicieuse - un bord de mer apaisant Les stickers repositionnables se déplacent facilement pour créer de nouvelles histoires, modifier les décors et personnaliser chaque scène à l'infini. Un livre de stickers créatif parfait pour stimuler l'imagination et s'offrir un moment de détente dans un univers cute & cosy, tendre et réconfortant. Un produit idéal pour les amateurs de loisirs créatifs, de livres de stickers, de décoration illustrée et d'univers mignons.

Par Zenny Abanales
Chez Marabout

|

Auteur

Zenny Abanales

Editeur

Marabout

Genre

Techniques artistiques

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Ma ville cosy - Cute 'n' cosy stickers

Zenny Abanales

Paru le 08/07/2026

48 pages

Marabout

12,90 €

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