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The Husky and His White Cat Shizun Tome 3

Bao Bu Chi Rou Rou, Suto St, Rou Bao Bu Chi Rou

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Alors que Mo Ran accompagne Chu Wanning afin de démasquer le responsable des mystérieux incidents qui tourmentent sa nouvelle vie, il sent sa haine envers son shizun vaciller peu à peu. Mais le désastre frappe à nouveau : l'ouverture de la Faille Céleste, une déchirure dans le tissu du monde, libère les démons les plus féroces des Enfers sur l'humanité. Malgré tout ce qu'il a vécu depuis son retour à la vie, Mo Ran n'est pas prêt à affronter la plus grande tragédie de son existence passée : celle qui l'a à jamais dressé contre son shizun et l'a conduit sur la route solitaire menant à un trône couvert de sang. Pour échapper à ce destin amer, il devra faire un nouveau choix et rompre avec le passé. Mais même si les événements de cette vie prennent une tournure différente, les sacrifices à venir n'en seront pas moins douloureux.

Par Bao Bu Chi Rou Rou, Suto St, Rou Bao Bu Chi Rou
Chez Komogi

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Auteur

Bao Bu Chi Rou Rou, Suto St, Rou Bao Bu Chi Rou

Editeur

Komogi

Genre

Fantasy

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The Husky and His White Cat Shizun Tome 3

Bao Bu Chi Rou Rou, Suto St, Rou Bao Bu Chi Rou trad. Soline Le Saux

Paru le 08/07/2026

500 pages

Komogi

34,95 €

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