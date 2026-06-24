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Les romans de la rentrée littéraire 2026

La Sagesse ancienne de la Lune

Abigail Morningstar

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Depuis des millénaires, les anciens vivaient en accord avec la Lune. Ils savaient quand semer, quand partir, quand bâtir, quand attendre. Ils observaient la lune pour choisir le juste moment, car ils savaient que chaque acte posé hors du rythme naturel affaiblit, et que chaque geste accompli au bon temps renforce. Cette sagesse oubliée renaît ici. Elle rappelle que toute décision importante gagne à être inscrite dans un mouvement plus vaste que soi. Une part essentielle du livre est consacrée aux rituels lunaires. Des pratiques simples et profondes, héritées des traditions les plus anciennes : bains de Lune, veillées nocturnes, rituels de protection, de purification... La Lune n'est pas une puissance extérieure. Elle est une horloge vivante. S'y relier, c'est apprendre à marcher avec le temps plutôt que contre lui. C'est comprendre que chaque acte juste naît d'un bon moment.

Par Abigail Morningstar
Chez Ali Baba

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Auteur

Abigail Morningstar

Editeur

Ali Baba

Genre

Sciences des religions

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La Sagesse ancienne de la Lune

Abigail Morningstar

Paru le 26/08/2026

162 pages

Ali Baba

12,90 €

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