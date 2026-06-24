Le Bourge et la Cagole Tome 7

DERNIER TOME Yuriko est au centre d'un scandale médiatique mais les conséquences seront bien plus dramatiques qu'elle n'aurait pu l'imaginer. A cause de ses actes, les actionnaires de l'entreprise familiale doutent désormais de leur sérieux. Suite à un vote du conseil d'administration, Shûtarô est démis de ses fonctions... Et si c'était pour Manatsu et lui l'occasion de repenser leur avenir différemment ? Avec la générosité et le dynamisme qui caractérisent ses oeuvres, Natsumi Aida imagine une comédie sur fond de lutte des classes. Grâce à ses personnages qui refusent de se conformer aux conventions sociales, nul doute que Le Bourge et la Cagole vous arrachera de nombreux sourires.