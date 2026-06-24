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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

Kiss Me Kitty Tome 2

Miko Senri

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Désespérée de n'avoir que des photos de félin endormi, Erina tente de sortir Nekoyama de sa léthargie avec de l'herbe à chat. Mais loin de réagir selon ses souhaits, le jeune homme d'habitude si contrariant devient étonnamment tactile et câlin ! N'écoutant que ses phéromones en ébullition, il se rapproche involontairement d'elle... à moins que son comportement ne soit pas dû qu'à la plante euphorisante ? ! Avec Kiss Me Kitty, Miko Senri nous propose une romance aussi cocasse qu'addictive. A travers son personnage félin, l'autrice prend un malin plaisir à se jouer des codes des comédies romantiques... N'attendez plus pour vous laisser tenter !

Par Miko Senri
Chez Akata

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Auteur

Miko Senri

Editeur

Akata

Genre

Shojo/fille

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Kiss Me Kitty Tome 2

Miko Senri trad. Aline Kukor-Pitas

Paru le 24/06/2026

Akata

7,30 €

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