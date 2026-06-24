Kiss Me Kitty Tome 2

Désespérée de n'avoir que des photos de félin endormi, Erina tente de sortir Nekoyama de sa léthargie avec de l'herbe à chat. Mais loin de réagir selon ses souhaits, le jeune homme d'habitude si contrariant devient étonnamment tactile et câlin ! N'écoutant que ses phéromones en ébullition, il se rapproche involontairement d'elle... à moins que son comportement ne soit pas dû qu'à la plante euphorisante ? ! Avec Kiss Me Kitty, Miko Senri nous propose une romance aussi cocasse qu'addictive. A travers son personnage félin, l'autrice prend un malin plaisir à se jouer des codes des comédies romantiques... N'attendez plus pour vous laisser tenter !