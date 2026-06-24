Le Chant sacré des pierres est un voyage initiatique que la sagesse des pierres nous dévoile et nous invite à emprunter. A travers leurs enseignements, les pierres deviennent des guides précieux sur notre chemin d'évolution de conscience et nous encouragent à ce retour à soi pour déployer la lumière que l'on porte en nous afin de l'incarner. Cette lithothérapie sacrée, offerte par EiaHina, laisse la parole aux pierres de l'incarnation (Tourmaline noire, Covelline...), aux pierres de l'énergie vitale sacrée (Pierre de Lune, Opale de Feu...), aux pierres de l'amour inconditionnel (Emeraude, Quartz rose...), aux pierres de l'intériorité (Lapis-Lazuli, Pierre des Fées...), aux pierres de la paix intérieure (Kunzite, Tanzanite...), aux pierres du renouveau (Apatite, Péridot...), et bien d'autres encore. Dans ce livre, tu découvriras : les messages de 64 pierres ; un chapitre dédié aux protections de Lumière ; une présentation des 7 chakras et de 2 méconnus ; 11 ateliers audios pour explorer l'énergie des pierres et des chakras ; un double index : par pierre et par intention.