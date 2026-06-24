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#Essais

L'Italie hantée

Sylvie Havart

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Palais abandonnés, couvents oubliés, villages désertés, cryptes silencieuses, apparitions dans les ruelles de Venise ou présences inquiétantes dans les montagnes italiennes... Derrière les cartes postales et les splendeurs de l'Italie se cache un autre visage, plus secret, plus troublant. Passionnée de phénomènes inexpliqués et de traditions populaires, Sylvie Havart entraîne le lecteur au coeur d'une Italie mystérieuse où les légendes rejoignent parfois d'étranges témoignages contemporains. De Rome à Naples, de la Toscane à la Sicile, elle explore des lieux chargés d'histoires, de drames et de manifestations inexpliquées qui continuent d'alimenter récits locaux, enquêtes paranormales et expériences vécues. Mais L'Italie hantée n'est pas seulement un voyage parmi les fantômes. C'est aussi une immersion dans l'âme profonde d'un pays où le sacré, la mémoire des morts et les croyances populaires demeurent intimement liés au quotidien. Chaque chapitre mêle histoire, folklore, témoignages et atmosphères saisissantes, dans une approche accessible et documentée qui séduira aussi bien les amateurs de paranormal que les passionnés d'Italie. Des palais vénitiens aux villages oubliés, des apparitions religieuses aux maisons hantées, ce livre vous ouvre les portes d'une Italie crépusculaire et fascinante... où certains phénomènes semblent n'avoir jamais complètement quitté le monde des vivants.

Par Sylvie Havart
Chez JMG Editions

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Auteur

Sylvie Havart

Editeur

JMG Editions

Genre

Spiritisme

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L'Italie hantée

Sylvie Havart

Paru le 24/06/2026

356 pages

JMG Editions

22,50 €

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