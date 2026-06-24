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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Pinocchio

Joël Pommerat

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A peine sculpté dans le bois, Pinocchio s'anime sous les yeux éblouis de son créateur. Hélas, le pantin se révèle tyran et, pour s'enrichir, il quitte celui qui l'a conçu. Mais sans éducation, il est bientôt la proie de deux escrocs. D'aventures en épreuves, la marionnette capricieuse apprend et se transforme. Pinocchio pourra-t-il changer au point de devenir humain ? Que signifie grandir ? Quelles valeurs recèle le voyage ? Comment gagner son autonomie et son indépendance quand, par ignorance, on est le jouet des autres ? En adaptant le célèbre conte de Carlo Collodi pour la scène, Joël Pommerat révèle les enjeux qui le traversent et souligne son étonnante modernité. Le texte intégral avec : UNE ENTREE PAR LA BD UN DOSSIER COMPLET EN 3 VOLETS : - La fabrique du texte : présentation de l'auteur, de son oeuvre et de la pièce - L'atelier de lecture : questions de compréhension et d'analyse, activités d'appropriation et de synthèse - Résonances et rebonds : groupements de textes et initiation à l'histoire des arts UN CAHIER PHOTOS COULEUR

Par Joël Pommerat
Chez Actes Sud Editions

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Auteur

Joël Pommerat

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Collège

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Pinocchio

Joël Pommerat

Paru le 24/06/2026

144 pages

Actes Sud Editions

4,90 €

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